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15:01, 16 июня 2024Мир

Песков заявил о наличии в Киеве трезвых голов и их желании прислушаться к Путину

Песков: даже в Киеве найдутся трезвые головы, которые прислушаются к Путину
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Vladimir Pirogov / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о наличии в Киеве трезвых голов и их желании прислушаться к Путину. Его слова приводят в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

По словам пресс-секретаря президента России, предложенные Путиным мирные инициативы будут внимательно рассматриваться даже среди киевских властей. Песков подчеркнул, что на конференции по Украине, которая проходит в Швейцарии, не пытаются найти пути мирного урегулирования.

«А здесь речь идет о мирной инициативе президента Путина. У меня нет сомнений, что она будет очень внимательно рассматриваться. И даже если такие политики, как [президент Украины Владимир] Зеленский, будут пытаться публично отмахиваться от такой инициативы, даже в киевском режиме наверняка найдутся какие-то более трезвые головы, которые десять раз подумают, стоит ли ждать, когда условия ухудшатся еще дальше», — высказался он.

Ранее Песков заверил в достижении целей СВО всеми возможными средствами. По его словам, страны коллективного Запада и Европы, в частности США и Франция, нагнетают и провоцируют напряженность, выводя новые витки эскалации конфликта.

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      Екатерина Ештокина
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