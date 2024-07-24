69-летняя Ирина Хакамада снялась в рокерском наряде

69-летняя журналистка Ирина Хакамада снялась в рокерском наряде

Бизнес-тренер, экономистка, публицистка и политический деятель Ирина Хакамада снялась в рокерском образе. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

69-летняя знаменитость предстала перед камерой в фотостудии, где примерила черный наряд. Так, она позировала в футболке с принтом, широких удлиненных брюках, пиджаке и кожаном оверсайз-жакете поверх.

Фото: @irina_hakamada

Кроме того, журналистка примерила солнцезащитные очки и остроносые ботинки на каблуках, а также надела несколько цепей на шею, металлические и кожаные браслеты на запястье и серьгу с крестом. «Я люблю рок», — подписала автор поста, добавив к нему песню Every Breaking Wave ирландской рок-группы U2.

В мае Ирина Хакамада также снялась в цветном купальнике на водопаде.