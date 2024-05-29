69-летняя Ирина Хакамада снялась в купальнике на водопаде

69-летняя публицистка Ирина Хакамада снялась в цветном купальнике на водопаде

Бизнес-тренер, экономистка, публицистка и политический деятель Ирина Хакамада снялась в откровенном виде на водопаде. Соответствующая публикация появилась в Instagram на ее странице (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), которая насчитывает 2,9 миллиона подписчиков.

На размещенном кадре 69-летняя знаменитость предстала, лежа животом на воде, в слитном цветном купальнике и очках. «Я всегда верю в себя», — подписала она снимок.

Ранее Хакамада снялась в наряде с глубоким декольте. Экономистка предстала в черном облегающем платье длины миди с глубоким декольте, которое частично демонстрировало ее грудь.