Двое россиян повторили за депутатом Госдумы и были избиты мигрантами

В Самарской области двоих россиян избили мигранты

В Самарской области двое россиян повторили за депутатом Госдумы Михаилом Матвеевым, пытаясь разнять драку, и были избиты мигрантами. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Инцидент произошел в селе Борском. По данным ведомства, уроженцы Азербайджана напали на двух местных жителей после того, как те пытались разнять драку между приезжими. В итоге пострадавших доставили в больницу с многочисленными телесными повреждениями.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, а данные направили непосредственно главе СК Александру Бастрыкину.

Ранее в Самаре мигранты напали на депутата Матвеева, когда тот вышел из машины, чтобы остановить драку. Политик получил удар камнем по затылку. По факту произошедшего также возбудили уголовное дело. Позже он высказал опасение, что нападавшие легко отделаются и не получат должного наказания.

Позднее политик выступил против строительства мечетей в России и требовал законодательно обязать мигрантов не проявлять к окружающим агрессию и не использовать бранные слова в общественных местах. На заседание Думы он пришел с бинтом, повязанным вокруг головы.