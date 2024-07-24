Джокович отказался жить в Олимпийской деревне из-за повышенного внимания

Сербский теннисист Новак Джокович отказался жить в Олимпийской деревне на Играх-2024 в Париже. Об этом стало известно Sportal.

Как сообщает источник, Джокович приедет в Олимпийскую деревню только для того, чтобы поприветствовать сербскую сборную. Спортсмен предпочел жить отдельно из-за повышенного внимания, которое мешало ему на Олимпиаде в Токио. Отмечается, что тогда к нему подходили многие атлеты, чтобы сфотографироваться, и это создавало помехи подготовке теннисиста.

В настоящее время Джокович занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), уступая лишь итальянцу Яннику Синнеру. На счету серба есть одна олимпийская медаль — бронза Игр-2008 в Пекине.

Олимпийский теннисный турнир стартует 27 июля и продлится до 4 августа.