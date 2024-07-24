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15:02, 24 июля 2024Россия

В Совфеде отреагировали на данные об отсутствии в России семей с нехваткой средств на еду

Епифанова: полностью решить проблему бедности не могут даже нобелевские лауреаты

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Сенатор Совфеда Ольга Епифанова отреагировала на статистику Росстата об отсутствии в России семей, испытывающих нехватку средств на еду. В разговоре с «Лентой.ру» сенатор порассуждала о сути определения «бедность», добавив, что полностью решить эту проблему не могут даже нобелевские лауреаты.

Ранее СМИ со ссылкой на данные Росстата писали, что в минувшем году российские домохозяйства перестали жаловаться на нехватку еды впервые с начала ведения соответствующей статистики, то есть с 2004 года — в 2022 году таких домохозяйств было 0,1 процента.

«Безусловно, такое заявление нельзя воспринимать буквально. Такая ситуация, думаю, невозможна абсолютно ни в одной стране мира. И несмотря на то, что звучит это, на первый взгляд, как сказка (...) такая ситуация тем не менее сегодня все-таки возможна с определенными допущениями как методологическими, так и социально-экономическими. Во-первых, все зависит от того, как и по какому принципу считать, а, во-вторых, в последние годы произошел существенный рост реальных располагаемых доходов россиян. В этом сказывается сбалансированная политика правительства в части большого количества всевозможных мер поддержки населения в самых разных жизненных ситуациях», — объяснила Епифанова.

Справедливости ради открытым остается вопрос: что считать домохозяйствами и где лежит мера потребления? Если брать все по минимуму, то ситуацию с нулевой нехваткой денег на еду можно счесть вполне реальной. Однако вопрос же с реальной бедностью решить по сей день не удается даже экономической науке и лауреатам Нобелевской премии

Ольга Епифановасенатор Софеда

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя статистику Росстата об отсутствии в России семей, испытывающих нехватку средств на еду, заявила, что эти данные показывают успех российской социальной политики.

«Я бы не стала называть это просто статистикой, я бы назвала это результатом последовательных действий. Начиная с 2007 года, с введения программы материнского семейного капитала, Россия постоянно расширяла меры социальной поддержки», — отмечала Бессараб.

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      Кирилл Садовский
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