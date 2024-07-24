В Госдуме объяснили статистику об отсутствии в России семей с нехваткой средств на еду

Бессараб: отсутствие в РФ семей с нехваткой средств на еду — успех соцполитики

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила статистику Росстата об отсутствии в России семей, испытывающих нехватку средств на еду. В разговоре с «Лентой.ру» депутат объяснила, что эти данные показывают успех российской социальной политики.

Ранее СМИ со ссылкой на данные Росстата писали, что в минувшем году российские домохозяйства перестали жаловаться на нехватку еды впервые с начала ведения соответствующей статистики, то есть с 2004 года — в 2022 году таких домохозяйств было 0,1 процента.

«Я бы не стала называть это просто статистикой, я бы назвала это результатом последовательных действий. Начиная с 2007 года, с введения программы материнского семейного капитала, Россия постоянно расширяла меры социальной поддержки», — объяснила Бессараб, подчеркнув, что направления российской соцполитики затрагивают самые разные, особенно уязвимые категории граждан.

Это повсеместная, сложная, последовательная работа, мы поднимаем МРОТ, прожиточный минимум. (...) Без этих результатов была бы невозможна социальная политика, это целый комплекс действий по развитию экономики, страны и социальной поддержке граждан Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что размеры социальных выплат и показателей, используемых для их расчета, в том числе минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума, будут меняться вслед за изменением фактической инфляции.