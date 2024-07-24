Президент Белоруссии Лукашенко попросил не называть его господином

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал в хозяйство «Восход» под Минском, где проинспектировал ход уборочной кампании. Об этом сообщает близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал «Пул Первого».

В рамках ознакомления с ситуацией на местах президент, в частности, осмотрел вместе с аграриями поле с рапсом. Во время беседы один из них, отчитываясь перед Лукашенко, назвал его «господином», на что тот попросил его так не именовать.

«Ну ты меня господином не величай, а то у меня от этого господина ничего нет!» — сказал глава государства.

Ранее Лукашенко охарактеризовал президентство как чепуху, назвав самой интересной занятостью работу в сельском хозяйстве. При этом он признался, что по ночам во сне доит коров.