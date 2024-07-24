Глава СКР взял на контроль дело о взрыве внедорожника на севере Москвы

Бастрыкин взял на контроль дело о взрыве Toyota Land Cruiser на севере Москвы

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела о взрыве Toyota Land Cruiser с людьми в салоне на севере Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Глава СКР поручил руководителю ГСУ СК России по Москве предоставить доклад об установленных в ходе расследования обстоятельствах, исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Следователи совместно с оперативными службами осматривают место происшествия. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.

По данным МВД, во внедорожнике сдетонировал неустановленный предмет. Инцидент произошел утром на Синявинской улице. Водителя, с чьей стороны произошел взрыв, доставили в Боткинскую больницу. Ему оторвало части ног. Пассажирка госпитализирована с рваными ранами лица. По одной из версий, это была попытка заказной расправы.