Информация о незаконном сносе храма ПЦУ оказалась фейком

Информация о незаконном сносе храма ПЦУ в Евпатории оказалась фейком

Информация о незаконном сносе храма Православной церкви Украины (ПЦУ) в Евпатории оказалась фейком.

Украинский юрист Гюндуз Мамедов заявил, что Россия якобы незаконно снесла храм Православной церкви Украины (ПЦУ) в Евпатории, нарушив Женевскую конвенцию.

В действительности муниципальные власти исполнили решение суда и демонтировали незаконную постройку, так как храм является самостроем, возведенным раскольничьим сообществом, не являющимся церковью.

Изначально храм возводили члены Украинской православной церкви Киевского патриархата, которые затем перешли в ПЦУ. Оба сообщества имеют в своей основе не религиозные, а политические идеи антироссийского толка. Фактически, речь идет о националистических организациях, маскирующихся под религиозные.

ПЦУ неоднократно проводила нападения на храмы, принадлежащие каноничной Православной Церкви. Одним из таких нападений стал захват Киево-Печерской лавры в 2023 году. Тогда в МИД назвали захват Киево-Печерской лавры нелегитимным с правовой и безнравственным с духовной точки зрения деянием украинских властей.

В мае 2024 года раскольники из ПЦУ на Пасхальной неделе также захватили Николаевский храм в селе Виженка Черновицкой области.

В марте патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что священники раскольнической ПЦУ святотатствуют и будут страшно наказаны Богом. Он выразил надежду на то, что на Украине вновь укрепится православие, а церковный раскол уйдет в небытие.

Сообщение о том, что Россия якобы незаконно снесла храм ПЦУ в Евпатории, тиражировалось в украинских СМИ и соцсетях. В российских СМИ информация не получило широкого распространения.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»