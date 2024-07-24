Кандидат в президенты предрек революцию в США

Кандидат в президенты Кеннеди-младший предрек США революцию

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что в стране начнется революция. Об этом он написал в социальной сети X.

Кеннеди-младший предрек революцию в США и подчеркнул, что выбор стоит за жителями страны.

«Вопрос в том, будет ли она опираться на идеализм или будет захвачена темными, регрессивными силами. Выбор за нами», — отметил он.

Ранее Кеннеди-младший призвал американцев объединиться после покушения на экс-президента США Дональда Трампа. Он также предложил помолиться за семью бывшего лидера страны.

Во время выступления Трампа началась стрельба, он упал под трибуну, его накрыли агенты Секретной службы. Кандидат в президенты США выжил, он получил ранение головы, агенты Секретной службы эвакуировали окровавленного Трампа с места происшествия.