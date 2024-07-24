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07:33, 24 июля 2024Мир

Кандидат в президенты предрек революцию в США

Кандидат в президенты Кеннеди-младший предрек США революцию
СюжетСтрельба в США
Роберт Кеннеди-младший

Роберт Кеннеди-младший. Фото: Brian Snyder / Reuters

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что в стране начнется революция. Об этом он написал в социальной сети X.

Кеннеди-младший предрек революцию в США и подчеркнул, что выбор стоит за жителями страны.

«Вопрос в том, будет ли она опираться на идеализм или будет захвачена темными, регрессивными силами. Выбор за нами», — отметил он.

Ранее Кеннеди-младший призвал американцев объединиться после покушения на экс-президента США Дональда Трампа. Он также предложил помолиться за семью бывшего лидера страны.

Во время выступления Трампа началась стрельба, он упал под трибуну, его накрыли агенты Секретной службы. Кандидат в президенты США выжил, он получил ранение головы, агенты Секретной службы эвакуировали окровавленного Трампа с места происшествия.

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      Марина Совина
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