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09:05, 24 июля 2024Ценности

Кендалл Дженнер поделилась фото в крошечном бикини

Модель Кендалл Дженнер поделилась фото в красно-черном крошечном бикини

Фото: @kendalljenner

Модель и телезвезда Кендалл Дженнер поделилась фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 28-летняя манекенщица предстала, сидя в моторной лодке, в красном крошечном бюстгальтере и черных плавках с низкой посадкой. При этом звезда продемонстрировала подтянутое тело с кубиками пресса. Вдобавок она надела красную бейсболку и отказалась от макияжа.

Ранее в июле Вайнона Райдер уличила Кендалл Дженнер во лжи о платье на Met Gala. Речь шла о черно-коричневом платье люксового бренда Givenchy Couture 1999 года, в котором манекенщица появилась на мероприятии.

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      Екатерина Ештокина
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