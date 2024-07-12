Вайнона Райдер уличила Кендалл Дженнер во лжи о платье на Met Gala

Вайнона Райдер заявила, что Дженнер не первая надела платье Givenchy на Met Gala

Американская актриса и продюсер Вайнона Райдер уличила модель и телезвезду Кендалл Дженнер во лжи о наряде на прошедшем бале костюмов Met Gala. Соответствующее интервью публикует Harper's Bazaar.

Речь идет о черно-коричневом платье люксового бренда Givenchy Couture 1999 года, в котором 28-летняя манекенщица появилась на мероприятии. В разговоре с журналистами Дженнер заявила, что она стала первой женщиной, кто надел его.

52-летняя звезда «Битлджус», в свою очередь, опровергла слова модели. «Я помню эту фотосессию. Она была с моим близким другом и визажистом Кевином Окойном. Я действительно носила его. У меня есть фотографии. На одной из них я позировала в клетчатой ​​ткани и этом платье», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что Вайнона Райдер в откровенном наряде снялась для упомянутого издания. Актриса позировала перед камерой в черном мини-комбинезоне марки Gucci, который обнажал ее ноги.