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18:42, 11 июля 2024Ценности

52-летняя Вайнона Райдер в мини-комбинезоне снялась в откровенной позе для журнала

52-летняя Вайнона Райдер в мини-комбинезоне снялась для журнала Harper’s Bazaar

Фото: Chelsea Guglielmino / Getty Images

Американская актриса и продюсер Вайнона Райдер в откровенном наряде снялась для журнала Harper’s Bazaar. Соответствующий материал появился на сайте издания.

52-летняя звезда фильмов «Битлджус» и «Эдвард Руки-ножницы» предстала перед камерой в черном мини-комбинезоне марки Gucci, обнажавшем ее ноги. Также она надела прозрачные колготки и остроносые туфли на каблуках и со шнуровкой бренда Jimmy Choo.

В качестве украшения знаменитость надела колье компании De Beers, а также сделала красный маникюр и накрасила губы помадой в тон. При этом она позировала, лежа на полу и закинув ногу на ногу.

Ранее в июле 60-летняя американская актриса Кортни Кокс показала фигуру в бикини на видео.

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      Карина Черных
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