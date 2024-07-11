52-летняя Вайнона Райдер в мини-комбинезоне снялась в откровенной позе для журнала

52-летняя Вайнона Райдер в мини-комбинезоне снялась для журнала Harper’s Bazaar

Американская актриса и продюсер Вайнона Райдер в откровенном наряде снялась для журнала Harper’s Bazaar. Соответствующий материал появился на сайте издания.

52-летняя звезда фильмов «Битлджус» и «Эдвард Руки-ножницы» предстала перед камерой в черном мини-комбинезоне марки Gucci, обнажавшем ее ноги. Также она надела прозрачные колготки и остроносые туфли на каблуках и со шнуровкой бренда Jimmy Choo.

В качестве украшения знаменитость надела колье компании De Beers, а также сделала красный маникюр и накрасила губы помадой в тон. При этом она позировала, лежа на полу и закинув ногу на ногу.

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