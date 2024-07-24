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08:50, 24 июля 2024Мир

Маск назвал Байдена беднягой

Маск усомнился в работе СМИ США из-за быстрой смены мнения о Харрис и Байдене

Фото: David Swanson / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск усомнился в работе СМИ, поскольку они резко поменяли мнение о деятельности президента США Джо Байдена. Об этом он написал в социальной сети X.

Маск напомнил, что примерно три недели назад американские журналисты писали, что Байден находится «в ясном уме». «Два дня назад беднягу фактически под дулом пистолета заставили уйти с поста кандидата от Демократической партии», — подчеркнул он.

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По словам бизнесмена, сотрудники Байдена даже не были осведомлены о его выходе из предвыборной гонки. Маск указал, что теперь СМИ называют Камалу Харрис «лучшим, что когда-либо было».

23 июля Харрис заявила, что планирует официально баллотироваться на выборы главы государства. Она заверила, что готова «дать бой» экс-президенту США Трампу.

21 июля Байден объявил о выходе из предвыборной гонки. В качестве претендента на президентский пост от Демократической партии он выдвинул кандидатуру Харрис. При этом Байден уточнил, что не уходит в отставку и намерен работать до конца своего срока.

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      Марина Совина
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