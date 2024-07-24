Маск опроверг рекордные ежемесячные пожертвования Трампу

Маск опроверг сообщения о том, что он будет ежемесячно жертвовать $45 млн Трампу

Американский предприниматель Илон Маск опроверг сообщения о том, что он будет ежемесячно жертвовать рекордные 45 миллионов долларов экс-президенту США и кандидату на пост главы государства Дональду Трампу. Об этом он заявил на странице в своей соцсети X.

«Это смешно. Я делаю некоторые пожертвования в фонд America PAC, но на гораздо более низком уровне», — сказал Маск.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что американский миллиардер планирует выделять около 45 миллионов долларов ежемесячно на кампанию. По данным издания, получателем средств станет комитет по политической активности под названием America PAC.

Кроме того, газета заявила, что Трамп обсуждал с Маском его назначение на должность консультанта в случае победы на президентских выборах. Отмечается, что должность советника позволит Илону Маску влиять на политику, связанную с безопасностью границ и экономикой.