Маск решил жертвовать десятки миллионов долларов ежемесячно на кампанию Трампа

WSJ: Маск планирует ежемесячно выделять $45 млн для поддержки комитета Трампа

Американский миллиардер Илон Маск планирует выделять около 45 миллионов долларов ежемесячно на кампанию кандидата на пост президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомых с данным вопросом.

Как стало известно изданию, получателем средств станет комитет по политической активности под названием America PAC. Среди других спонсоров WSJ называет соучредителя разработчика программного обеспечения для военных структур Palantir Technologies Джо Лонсдейла, руководителей компании Gemini, близнецов Кэмерона и Тайлера Уинклвосс, а также бывшего посла США в Канаде Келли Крафт.

О том, что Илон Маск сделал пожертвование на предвыборную кампанию республиканца Дональда Трампа, ранее писало агентство Bloomberg. Размер пожертвования не уточнялся, однако отмечалось, что «сумма значительная».

В мае сообщалось, что Трамп готов сделать Маска своим консультантом в случае победы на президентских выборах.