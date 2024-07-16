Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:00, 16 июля 2024Мир

Маск решил жертвовать десятки миллионов долларов ежемесячно на кампанию Трампа

WSJ: Маск планирует ежемесячно выделять $45 млн для поддержки комитета Трампа

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск планирует выделять около 45 миллионов долларов ежемесячно на кампанию кандидата на пост президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомых с данным вопросом.

Как стало известно изданию, получателем средств станет комитет по политической активности под названием America PAC. Среди других спонсоров WSJ называет соучредителя разработчика программного обеспечения для военных структур Palantir Technologies Джо Лонсдейла, руководителей компании Gemini, близнецов Кэмерона и Тайлера Уинклвосс, а также бывшего посла США в Канаде Келли Крафт.

О том, что Илон Маск сделал пожертвование на предвыборную кампанию республиканца Дональда Трампа, ранее писало агентство Bloomberg. Размер пожертвования не уточнялся, однако отмечалось, что «сумма значительная».

В мае сообщалось, что Трамп готов сделать Маска своим консультантом в случае победы на президентских выборах.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Участник спецоперации на Украине открыл стрельбу по детям на улице. Причиной стала громкая музыка

      В Ирландии назвали слова Орбана про Украину плохой новостью для Запада

      Российский боец UFC назвал преимущество американцев над соотечественниками

      Российский рецидивист расправился с новой знакомой во время пьянки в заброшенном доме

      В России захотели расширить основания для включения в реестр экстремистов

      Россиянин получил миллионы рублей за залитую квартиру и остался недоволен

      В России снизились продажи легковушек с пробегом

      Россиянка побывала в США и описала поездку фразой «Америка вынудила грустить»

      ВСУ атаковали беспилотниками пять российских регионов

      В России приставы арестовали счета лишившегося ноги в боях ветерана СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше