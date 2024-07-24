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09:41, 24 июля 2024Ценности

Майли Сайрус поделилась снимком в прозрачном нижнем белье

Американская певица Майли Сайрус поделилась снимком в черном прозрачном белье
Майли Сайрус

Майли Сайрус. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса и певица Майли Сайрус поделилась снимком в прозрачном нижнем белье. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном фото 31-летняя исполнительница позировала перед фотографом в черном кружевном комплекте, состоящем из бюстгальтера на тонких бретелях и трусов с низкой посадкой. При этом она продемонстрировала подтянутое тело с кубиками пресса. В руках звезда держала большой флакон духов Gucci.

Кроме того, Сайрус сделали укладку с распущенными волосами и яркий мейкап с синими тенями.

В июне Майли Сайрус удивила фанатов кардинальной сменой имиджа. На кадрах было видно, что звезда «Ханны Монтаны» отказалась от светлых волос, перекрасив их в каштановый цвет, сделала многослойную стрижку и челку.

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      Екатерина Ештокина
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