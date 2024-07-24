Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:06, 24 июля 2024Из жизни

Медведь укусил женщину во дворе ее дома и поплатился жизнью

WVIT: в США застрелили укусившего за руку женщину медведя-барибала

Фото: Tristan Frank / Unsplash

В штате Коннектикут, США, черный медведь-барибал укусил женщинув и поплатился жизнью. Об этом сообщает WVIT.

Инцидент произошел в субботу, 20 июля, в американском городе Чешир. Около 16:00 сотрудники полиции и департамента энергетики и защиты окружающей среды штата (DEEP) получили информацию о нападении на женщину.

Выяснилось, что медведь забрался на задний двор дома пострадавшей. Зверь приблизился к женщине, укусил ее за руку и убежал. При этом в полиции сообщили, что животное передвигалось медленно и выглядело нездоровым.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021

Пострадавшей оказали помощь на месте происшествия. Позже агрессивного зверя выследили и ликвидировали. Тушу передали на экспертизу сотрудникам DEEP.

Ранее в США 72-летний житель штата Монтана расправился с гризли, который напал на него в лесу. Мужчина столкнулся с агрессивным медведем, когда собирал ягоды.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      «Маму не пускайте». Подорванный в Москве водитель сам перебинтовал себе ноги. Очевидцы рассказали, что там происходило

      В Кремле высказались о подрыве автомобиля в Москве

      Премьер Грузии указал ЕС на коррупцию в Молдавии

      69-летняя Ирина Хакамада снялась в рокерском наряде

      В Думе упростили передачу конфискованного оружия в зону СВО

      Telegram отключил монетизацию каналов для россиян

      На Украине захотели противостоять целям России в Африке

      Госдума дала командирам воинских частей право арестовывать бойцов СВО

      Дженнифер Лопес и Бен Аффлек решили спасти отношения письмами

      Раскрыта судьба находившихся на борту затонувшего в Атлантике судна россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше