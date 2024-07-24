Медведь укусил женщину во дворе ее дома и поплатился жизнью

WVIT: в США застрелили укусившего за руку женщину медведя-барибала

В штате Коннектикут, США, черный медведь-барибал укусил женщинув и поплатился жизнью. Об этом сообщает WVIT.

Инцидент произошел в субботу, 20 июля, в американском городе Чешир. Около 16:00 сотрудники полиции и департамента энергетики и защиты окружающей среды штата (DEEP) получили информацию о нападении на женщину.

Выяснилось, что медведь забрался на задний двор дома пострадавшей. Зверь приблизился к женщине, укусил ее за руку и убежал. При этом в полиции сообщили, что животное передвигалось медленно и выглядело нездоровым.

Пострадавшей оказали помощь на месте происшествия. Позже агрессивного зверя выследили и ликвидировали. Тушу передали на экспертизу сотрудникам DEEP.

Ранее в США 72-летний житель штата Монтана расправился с гризли, который напал на него в лесу. Мужчина столкнулся с агрессивным медведем, когда собирал ягоды.