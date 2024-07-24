На олимпийском стадионе в Париже объявили террористическую тревогу

На стадионе Игр-2024 «Парк де Пренс» объявили террористическую тревогу

На стадионе «Парк де Пренс», где 24 июля стартует футбольный турнир Олимпийских игр-2024, объявили террористическую тревогу. Об этом сообщает Bild.

Как стало известно источнику, подозрительная сумка была обнаружена между теннисным кортом «Ролан Гаррос» и стадионом. Из-за этого прилегающие улицы оцеплены полицией, автобусное движение, в том числе олимпийские шаттлы, было остановлено в данном районе.

В 15:00 по местному времени на стадионе должны состояться первые соревнования Олимпиады — игра группового этапа футбольного турнира между Испанией и Узбекистаном. В 21:00 там же запланирована встреча Мали и Израиля. Из-за участия Израиля меры безопасности были усилены до максимума.

Церемония открытия Олимпиады-2024 состоится 26 июля. Завершатся Игры 11 августа.