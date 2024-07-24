Депутат Рады Наталуха назвал иллюзией идею о бесконечной поддержке Запада

Председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха прокомментировал пакеты помощи, который Киев получает от западных стран. Его слова приводит ТАСС.

Наталуха назвал иллюзией идею о бесконечной поддержке Запада и подчеркнул, что от этой идеи следует отказаться.

«Иллюзия, мне кажется, должна была в принципе исчезнуть после последнего харьковского наступления россиян, которое случилось в том числе потому, что нам вовремя не предоставили ни деньги, ни вооружение», — подчеркнул депутат.

Ранее Наталуха признал массовые попытки мужчин на Украине получить бронь от мобилизации теневым способом. Он отметил, что объем теневого сектора бронирования в стране составляет от 700 миллионов до 2 миллиардов долларов в год.

Президент России Владимир Путин объяснил наступление страны в Харьковской области созданием санитарной зоны. По его словам, она позволит обезопасить территорию России от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).