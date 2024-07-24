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19:57, 24 июля 2024Бывший СССР

На Украине показали фото разрушенных ТЭС и назвали слова об отсутствии повреждений обманом

В ДТЭК Украины показали кадры разрушенных ТЭС и заявили об обмане
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Francisco Seco / AP

Руководитель департамента по коммуникациям украинской энергокомпании ДТЭК Виктор Зинченко назвал обманом слова об отсутствии повреждений теплоэлектростанций (ТЭС). Кадры разрушенных ТЭС он показал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Очень хочу, чтобы эти фото увидели все, кто говорит, что у нас нет разрушений, и это все обман. А также те, кто спрашивает, почему отключают свет. А также те, кто говорит, что все можно отремонтировать быстро и просто», — сказано в публикации.

На фото видны обломки сооружений и поврежденные здания. По его словам, опубликованные кадры были сделаны с 2023-го по 2024 год. Зинченко подчеркнул, что после последних прилетов все выглядит еще хуже. Как он отметил, фото не передают масштаба разрушений.

Ранее на Украине сообщили, что Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области не подлежит восстановлению после удара Вооруженных сил России. 7 июня гендиректор ДТЭК Максим Тимченко признал, что энергохолдинг потерял почти 90 процентов генерирующих мощностей.

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      Кристина Есикова
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