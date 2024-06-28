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15:30, 28 июня 2024Бывший СССР

На Украине признали пострадавшую ТЭС не подлежащей восстановлению

Ивано-Франковская ОВА: Бурштынская ТЭС не подлежит восстановлению после удара

Фото: MSha / Wikipedia

Бурштынская теплоэлектростанция (ТЭС) в Ивано-Франковской области Украины не подлежит восстановлению после удара Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявила глава Ивано-Франковской областной военной администрации (ОВА) Светлана Онищук в эфире радио «Западный полюс», запись которого доступна в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам Онищук, ВС России атаковали ТЭС порядка 12 раз. Чиновник отметила, что разрушение электростанции может привести к отсутствию электричества и горячей воды в Бурштыне зимой.

«Мы понимаем, что восстановлению Бурштынская ТЭС не подлежит, она чрезвычайно разрушена», — признала руководитель Ивано-Франковской ОВА. Она добавила, что власти приняли решение выделить шесть котельных для обеспечения социальных объектов и населения города.

В марте топ-менеджер украинской энергокомпании ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщал о разрушениях на Бурштынской ТЭС после ударов ВС России.

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      Юрий Леонов
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