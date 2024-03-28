На Украине сообщили о разрушениях на ТЭС после обстрелов

Топ-менеджер ДТЭК: после обстрелов повреждены все блоки на двух ТЭС

На двух теплоэлектростанциях (ТЭС) украинской энергокомпании ДТЭК после обстрела 22 марта пострадали все блоки. Об этом сообщил топ-менеджер организации Дмитрий Сахарук в интервью «Экономической Правде».

«22 марта произошел самый большой обстрел с начала войны. Очень много разрушений в энергетике, прежде всего пострадала генерация. Мы потеряли 50 процентов установленной мощности. Пострадали две наши станции: Бурштынская и Ладыжинская», — сообщил он.

По словам Сахарука, в разной степени были повреждены все блоки на Бурштынской и Ладыжинской ТЭС. Степень повреждений на объектах колеблется от 50 до 100 процентов. При этом он отметил, что на восстановление разрушений после обстрела может потребоваться до двух лет.

22 марта Российская армия нанесла массированный удар по энергосистеме Украины. В Киеве атаку на энергетику назвали самой масштабной за последнее время.