Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:05, 28 марта 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о разрушениях на ТЭС после обстрелов

Топ-менеджер ДТЭК: после обстрелов повреждены все блоки на двух ТЭС
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На двух теплоэлектростанциях (ТЭС) украинской энергокомпании ДТЭК после обстрела 22 марта пострадали все блоки. Об этом сообщил топ-менеджер организации Дмитрий Сахарук в интервью «Экономической Правде».

«22 марта произошел самый большой обстрел с начала войны. Очень много разрушений в энергетике, прежде всего пострадала генерация. Мы потеряли 50 процентов установленной мощности. Пострадали две наши станции: Бурштынская и Ладыжинская», — сообщил он.

По словам Сахарука, в разной степени были повреждены все блоки на Бурштынской и Ладыжинской ТЭС. Степень повреждений на объектах колеблется от 50 до 100 процентов. При этом он отметил, что на восстановление разрушений после обстрела может потребоваться до двух лет.

22 марта Российская армия нанесла массированный удар по энергосистеме Украины. В Киеве атаку на энергетику назвали самой масштабной за последнее время.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      В России отреагировали на сообщения о сокрытии США информации об угрозе теракта

      Талибы рассказали о местонахождении «Вилаята Хорасан»

      Клуб НХЛ опубликовал карту России с Крымом и нарвался на критику

      Аферисты оставили российскую пенсионерку без жилья и миллионных сбережений

      Домодедово обяжут заплатить до миллиарда рублей за поврежденный самолет ОАЭ

      В США оценили возможности Британии противостоять России

      На Украине сообщили о разрушениях на ТЭС после обстрелов

      Взаимодействие роботов и людей оценили

      Еще один фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест

      Генерал ВСУ объяснил причины тяжелого положения Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше