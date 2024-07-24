На Украине рассказали о роли неонацистов в убийстве Фарион

Телеканал «Прямой»: неонацисты взяли на себя убийство Фарион

Ответственность за убийство бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион взяла на себя неонацистская группировка NS/WP National-Socialism/White Power (запрещена в России). Об этом рассказал украинский телеканал «Прямой» в своем Telegram-канале.

Неонацисты пошли на преступление, так как Фарион «разжигала ненависть по языковому признаку внутри украинского общества». Они также пообещали наказывать всех тех, кто «продавал страну после Майдана». Кроме того, было объявлено о наступлении белой революции.

Также было опубликовано видео, на котором якобы запечатлена стрельба в Фарион. Но так ли это, разобрать сложно.

21 июля МВД Украины объявило в розыск возможного убийцу Фарион. Как уточнило ведомство, предполагаемому киллеру экс-депутата около 20 лет, рост — 170-180 сантиметров, также он худощавого телосложения.

60-летняя Фарион умерла в больнице во Львове после покушения, совершенного на нее 19 июля.