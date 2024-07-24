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07:42, 24 июля 2024Россия

На юге России отменили массовые мероприятия в честь Дня ВМФ

В Краснодарском крае отменили проведение массовых мероприятий в день ВМФ

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Краснодарском крае отменили массовые мероприятия, связанные с празднованием Дня Военно-Морского Флота России. Об этом сообщил оперативный штаб российского региона в Telegram-канале.

«Возложение цветов к памятникам, встречи с ветеранами, небольшие концерты с выступлением местных творческих коллективов пройдут локально — в местах базирования воинских частей», — уточнили там.

Подобные меры, как сообщили в оперштабе, приняты из-за соображений безопасности. На этом фоне не будут проводиться мероприятия с большим количеством людей.

День ВМФ пройдет в воскресенье, 28 июля. В Санкт-Петербурге в этот день в акватории Невы пройдет парад.

Украина регулярно пытается атаковать Краснодарский край. Над регионом и над Черным и Азовскими морями сбивают беспилотники. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя участившиеся атаки ВСУ на Кубань, заявлял, что не видит опасности для туристического потока на юг России.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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