На юге России отменили массовые мероприятия в честь Дня ВМФ

В Краснодарском крае отменили проведение массовых мероприятий в день ВМФ

В Краснодарском крае отменили массовые мероприятия, связанные с празднованием Дня Военно-Морского Флота России. Об этом сообщил оперативный штаб российского региона в Telegram-канале.

«Возложение цветов к памятникам, встречи с ветеранами, небольшие концерты с выступлением местных творческих коллективов пройдут локально — в местах базирования воинских частей», — уточнили там.

Подобные меры, как сообщили в оперштабе, приняты из-за соображений безопасности. На этом фоне не будут проводиться мероприятия с большим количеством людей.

День ВМФ пройдет в воскресенье, 28 июля. В Санкт-Петербурге в этот день в акватории Невы пройдет парад.

Украина регулярно пытается атаковать Краснодарский край. Над регионом и над Черным и Азовскими морями сбивают беспилотники. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя участившиеся атаки ВСУ на Кубань, заявлял, что не видит опасности для туристического потока на юг России.