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12:56, 16 июля 2024Россия

В Петербурге прошла первая репетиция парада ко Дню ВМФ

Первая репетиция парада ко Дню ВМФ состоялась в Санкт-Петербурге

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Первая репетиция парада ко Дню Военно-морского флота (ВМФ) России состоялась в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

В парадном строю в акватории Невы прошли базовый тральщик «Александр Обухов», малый ракетный корабль (МРК) «Град», МРК «Наро-Фоминск», МРК «Град Свияжск», а также десантный катер «Алексей Баринов».

Во время репетиции экипажи кораблей отработали соблюдение дистанции между боевыми машинами, а также поддержание установленной скорости.

В 2023 году парад ко Дню ВМФ прошел 30 июля. Выступая во время мероприятия, президент России Владимир Путин анонсировал пополнение флота. По его словам, состав ВМФ России пополнят три десятка кораблей.

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      Никита Абрамов
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