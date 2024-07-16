В Петербурге прошла первая репетиция парада ко Дню ВМФ

Первая репетиция парада ко Дню ВМФ состоялась в Санкт-Петербурге

Первая репетиция парада ко Дню Военно-морского флота (ВМФ) России состоялась в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

В парадном строю в акватории Невы прошли базовый тральщик «Александр Обухов», малый ракетный корабль (МРК) «Град», МРК «Наро-Фоминск», МРК «Град Свияжск», а также десантный катер «Алексей Баринов».

Во время репетиции экипажи кораблей отработали соблюдение дистанции между боевыми машинами, а также поддержание установленной скорости.

В 2023 году парад ко Дню ВМФ прошел 30 июля. Выступая во время мероприятия, президент России Владимир Путин анонсировал пополнение флота. По его словам, состав ВМФ России пополнят три десятка кораблей.