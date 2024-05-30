В Кремле отреагировали на атаки беспилотников ВСУ на Кубань

Песков: Кремль не видит опасности снижения турпотока на Кубань из-за атак ВСУ

Опасности для туристического потока в Краснодарский край на фоне случаев атаки беспилотников на регион нет, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«Туристический поток весьма высокий, он и сейчас уже начался. Там и в целом он круглогодично достаточно высокий», — сказал пресс-секретарь президента.

Утром в четверг, 30 мая, ВСУ дважды пытались атаковать Кубань — над регионом сбили шесть беспилотников. Помимо этого, силы ПВО поразили восемь ракет ATACMS над акваторией Азовского моря, восемь беспилотников — над Черным морем. Кроме того, огневые средства в Черном море уничтожили два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма.