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13:20, 30 мая 2024Россия

В Кремле отреагировали на атаки беспилотников ВСУ на Кубань

Песков: Кремль не видит опасности снижения турпотока на Кубань из-за атак ВСУ

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Опасности для туристического потока в Краснодарский край на фоне случаев атаки беспилотников на регион нет, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«Туристический поток весьма высокий, он и сейчас уже начался. Там и в целом он круглогодично достаточно высокий», — сказал пресс-секретарь президента.

Утром в четверг, 30 мая, ВСУ дважды пытались атаковать Кубань — над регионом сбили шесть беспилотников. Помимо этого, силы ПВО поразили восемь ракет ATACMS над акваторией Азовского моря, восемь беспилотников — над Черным морем. Кроме того, огневые средства в Черном море уничтожили два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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