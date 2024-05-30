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10:38, 30 мая 2024Россия

ВСУ второй раз за день пытались атаковать Краснодарский край

Минобороны России: силы ПВО сбили беспилотник над Краснодарским краем

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за утро четверга, 30 мая, пытались атаковать Краснодарский край. Об этом Минобороны России сообщило в Telegram-канале.

Там уточнили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Кубанью беспилотник самолетного типа. Украина предприняла попытку атаки около 8:20 утра по московскому времени.

В оборонном ведомстве назвали действия ВСУ попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России, Других подробностей там не привели.

Сбитый над Кубанью беспилотник — шестой за утро. До этого сообщалось об уничтожении пяти дронов над регионом. Тогда оказалась повреждена трансформаторная подстанция в станице Вышестеблиевская.

Помимо Кубани, ВСУ в ночь на четверг, 30 мая, пытались атаковать и другие регионы России. Силы ПВО сбили восемь ракет ATACMS над акваторией Азовского моря, восемь беспилотников — над Черным морем. Кроме того, огневые средства в Черном море уничтожили два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма.

ЖЗЛ
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