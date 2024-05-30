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09:12, 30 мая 2024Россия

Власти Кубани сообщили о повреждениях при атаке беспилотника ВСУ

Оперштаб Кубани: трансформаторная подстанция повреждена при падении БПЛА

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Трансформаторная подстанция повреждена при падении беспилотного летательного аппарата в станице Вышестеблиевской Краснодарского края. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани, заявление приводится в Telegram-канале службы.

Власти уточнили, что беспилотник был сбит системой противовоздушной обороны, однако при падении нанес незначительный ущерб подстанции.

«Есть незначительные повреждения, на месте работают специальные службы, идет оценка нанесенного ущерба оборудованию. Пострадавших нет», — сообщили в оперштабе.

Как сообщали в Министерстве обороны России, утром 30 мая в небе над Кубанью сбили пять украинских беспилотников. Попытка атаки была предпринята около 7 утра по московскому времени.

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      Марк Леонов
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