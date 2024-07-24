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15:16, 24 июля 2024Ценности

Назван самый популярный модный бренд в мире

Lyst назвал Loewe самым популярным брендом в мире
Показ Loewe

Показ Loewe. Фото: Michel Euler / Reuters

Самым популярным модным брендом в мире стал Loewe. Соответствующий список составили эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в фэшн-индустрии.

Испанская марка Loewe потеснила с первого места итальянский бренд Miu Miu. Одним из самых востребованных ретейлеров в мире также назвали Prada, который занял третью строчку рейтинга. Замыкали пятерку лидеров модные дома Saint Laurent и Bottega Veneta.

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В то же время бренды Versace и Balenciaga поднялись на одну строчку в сравнении с аналогичным списком первого квартала 2024 года, который публиковали в апреле. При этом на восьмой позиции оказался Jacquemus, чья популярность выросла благодаря вирусному показу Resort и сотрудничеству с южнокорейской певицей Дженни. Следом идет марка Moncler, упавшая с шестого на девятое место, а заключает десятку Gucci.

Помимо названых производителей, в список попали Valentino, Skims, Burberry, New Balance, Louis Vuitton, The Row, Alaia, JW Anderson, Dolce & Gabbana и Couch.

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      Майя Пономаренко
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