Объявлено место проведения зимних Олимпийских игр-2034

МОК проголосовал за проведение зимних ОИ-2034 в американском Солт-Лейк-Сити

Международный олимпийский комитет (МОК) выбрал американский Солт-Лейк-Сити столицей зимних Олимпийских игр-2034. Об этом сообщается на странице организации в соцсети X.

Солт-Лейк-Сити ранее уже принимал зимнюю Олимпиаду в 2002 году. Кроме того, в Лос-Анджелесе пройдут летние Игры в 2028 году.

Место проведения турнира было выбрано в ходе 142-й сессии МОК. Мероприятие проходит 23-24 июля в Париже в преддверии летних Олимпийских игр 2024 года. Ранее стало известно, что зимняя Олимпиада-2030 пройдет во Французских Альпах.

Зимняя олимпиада-2026 пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Соревнования состоятся с 6 по 22 февраля.