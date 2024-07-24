Очевидица рассказала о моменте взрыва машины в Москве

Очевидица взрыва авто в Москве рассказала об открывшихся в квартире окнах

После взрыва внедорожника Land Cruiser на Синявинской улице на севере Москвы в квартире дома напротив открылись окна. Об этом сообщила РИА Новости жительница дома.

По ее словам, накануне вечером она плотно закрыла все окна, однако после взрыва они все открылись. Собеседница агентства уточнила, что дети проснулись от звука около 6:15 — 6:20.

Еще один очевидец рассказал, что после взрыва услышал крики людей о том, что кто-то застрял на водительском сидении в машине.

24 июля злоумышленник по заданию спецслужб Украины установил взрывное устройство под днище машины офицера Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России Андрей Торгашов, а позже дистанционно привел его в действие. Серебряков успел вылететь в Турцию, однако по прибытии был задержан местными силовиками.