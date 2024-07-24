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10:39, 24 июля 2024Спорт

Олимпийскую рекордсменку отстранили от Игр-2024 за жестокое обращение с лошадью

Всадница Дюжарден пропустит ОИ-2024 из-за видео с жестоким обращением с лошадью

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Международная федерация конного спорта (FEI) временно отстранила трехкратную олимпийскую чемпионку, британскую всадницу-рекордсменку Шарлотту Дюжарден от Олимпиады-2024 за жестокое обращение с животными. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на пресс-службу FEI.

В FEI поступила видеозапись, на которой спортсменка ударила лошадь хлыстом по задней части ног 24 раза за одну минуту. Она была отстранена от соревнований на полгода.

Позднее всадница сама объявила об отказе участвовать в ОИ-2024 в Париже из-за видео. Британка отметила, что запись была сделана четыре года назад, на ней она допускает «ошибку в суждении» во время тренировки.

Дюжарден является самым титулованным британским олимпийцем. Помимо трех золотых, на ее счету серебряная и две бронзовые медали Игр в выездке. Также она является командором ордена Британской империи.

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      Андрей Стрельцов
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