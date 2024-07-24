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09:25, 24 июля 2024Спорт

Овечкин раскрыл свое финансовое состояние

Александр Овечкин заявил, что у него на счетах менее 100 миллионов долларов

Фото: Amber Searls / USA TODAY Sports / Reuters

Российский форвард и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин раскрыл свое финансовое состояние в интервью YouTube-каналу «Дневник Хача».

Овечкин заявил, что у него на счетах находится менее 100 миллионов долларов. «А как, если все взять, там же налоги? Если бы 100 миллионов было, я бы здесь не сидел, я бы сейчас отдыхал, пил пиво, а не воду», — сказал хоккеист.

Овечкин добавил, что инвестирует средства в недвижимость в России. Он отметил, что в США ему достаточно дома в Вашингтоне и квартиры в Майами.

38-летний Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. В его активе 853 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах. Рекорд по этому показателю принадлежит канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 894 гола.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». В 2018 году он вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.

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