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10:23, 24 июля 2024Забота о себе

После неудачной операции опухоль обезобразила все лицо маленького ребенка

The Sun: после неудачной операции опухоль обезобразила лицо 9-летнего мальчика

Фото: Radu Sigheti / Reuters

В Зимбабве Симбараше Данде, в три года заболевший раком, остался обезображенным после неудачно проведенной операции по удалению опухоли. Историей девятилетнего мальчика заинтересовалось издание The Sun.

Ребенку было пять лет, когда врачи провели операцию, во время которой удалили часть остеосаркомы лицевых костей. Также он перенес химиотерапию, но лечение не дало результатов.

Из-за этого лицо маленького Данде оказалось обезображено опухолью. Кроме того, он не может нормально дышать, есть, говорить и даже самостоятельно одеваться. Мальчик не ходит в школу, так как одноклассники боятся его, а родители школьников из-за местного поверья убеждены, что их дети подхватят заразу.

Сейчас семья с помощью благотворительных пожертвований собирает 40 тысяч фунтов стерлингов (более 4,5 миллиона рублей), чтобы отвезти Данде на лечение в Великобританию.

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      Вера Владзиевская
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