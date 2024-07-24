Раскрыта судьба находившихся на борту затонувшего в Атлантике судна россиян

Находившиеся на борту затонувшего судна Argos Georgia россияне не пострадали

Россияне, находившиеся на борту затонувшего в Атлантическом океане рыболовецкого судна Argos Georgia, не пострадали. Судьбу соотечественников раскрыла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводит РИА Новости.

Источник со ссылкой на компанию-владельца судна также сообщает, что из 27 членов экипажа не удалось спасти девять человек. 14 эвакуировали с борта, остальных еще ищут.

Рыболовецкое судно Argos Georgia c гражданами России на борту потерпело крушение в Южной части Атлантического океана. 21 июля оно покинуло порт и вышло в район рыбного промысла в Южной Атлантике. На следующий день судно подало сигнал «о неконтролируемом затоплении».