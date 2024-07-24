Раскрыты подробности о подложившем СВУ под внедорожник офицера Генштаба ВС России

Неизвестный сидел на детской площадке до установки СВУ под внедорожник офицера

Неизвестный, который установил самодельное взрывное устройство (СВУ) под внедорожник Toyota Land Cruiser офицера Генштаба Вооруженных сил (ВС) России, до этого 11 минут сидел на детской площадке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в 2:42 мужчина ушел с детской площадки, на которой говорил по видеосвязи с украинскими кураторами.

Он попал на видео. На кадрах видно, что мужчине примерно 35 лет, на нем бейсболка, черные кроссовки, джинсы. В руках он нес рюкзак.

Момент закладки СВУ также попал на видео. На кадрах видно, как ночью неизвестный устанавливает взрывчатку на днище в районе водительского сиденья, а затем уходит.

Утром в среду, 24 июля, на парковке жилого дома на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser. В машине в это время находились женщина и мужчина в возрасте 49-50 лет. В результате водителю оторвало части ног, а его спутница получила рваные раны лица. Владельцем автомобиля является полковник, руководитель одного из подразделений Генштаба.