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10:36, 24 июля 2024Экономика

Россия купила китайских игровых консолей на рекордную сумму

Таможня КНР: импорт китайских консолей в Россию оценили в 20 миллионов долларов

Фото: PxHere

В июне 2024 года России импортировала из Китая консолей и прочего оборудования для видеоигр на 20,2 миллиона долларов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни.

Отмечается, что это исторический рекорд. В денежном выражении показатели мая оказались превышены вдвое.

Таким образом, Россия вошла в десятку крупнейших покупателей китайских игровых консолей и прочего геймерского оборудования. Доля РФ составила 2,1 процента поставок. На первом месте — Нидерланды с долей в 28,8 процента. Следом за ними идут Япония (почти 20 процентов), США (14,3 процента), Великобритания (11 процентов), Испания и Австралия (3,3 процента).

Весной стало известно, что в апреле и мае в России больше чем на 30 процентов вырос спрос на игровые гаджеты. Речь идет о компьютерах, ноутбуках, игровой периферии, а также игровых консолях. Тогда эксперты объяснили этот всплеск спроса традиционным оживлением рынка в период майских праздников.

Что касается перспектив создания российской консоли, то, как полагают эксперты, для того чтобы выпустить продукт, аналогичный PlayStation или Xbox, отечественным специалистам потребуется около десяти лет и примерно 5-10 миллиардов рублей.

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