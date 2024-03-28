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14:47, 28 марта 2024Наука и техника

Названы сроки создания российской консоли

«Ъ»: на создание отечественного аналога PlayStation или Xbox уйдет 10 лет

Фото: Marius Becker / dpa / Globallookpress.com

Опрошенные газетой «Коммерсантъ» специалисты в игровой индустрии оценили перспективы и назвали возможные сроки создания консоли и ПО в России. Об этом сообщается в материале издания.

По оценкам экспертов, игровую приставку, аналогичную PlayStation или Xbox, российским специалистам придется разрабатывать с нуля. По их мнению, на создание отечественного устройства уйдет около десяти лет, а проект обойдется в 5-10 миллиардов рублей.

В материале «Ъ» говорится, что разработкой российской консоли, скорее всего, займутся компании Fplus и GS Group. Руководить проектом сможет VK.

Продуктовый директор «Мира танков» Андрей Лысак считает, что наладить выпуск приставок можно, ориентируясь на готовые китайские проекты. В этом случае на создание консолей уйдет от одного до двух лет, а стоимость проекта составит 500 миллионов рублей. В качестве ОС можно будет использовать Linux или «Аврору».

По словам руководителя направления розничных проектов холдинга Fplus Антона Фомина, подобная консоль по технологиям все равно будет уступать зарубежным образцам. «Консоли создаются на современном железе, которое стоит дорого. Но продаются устройства либо по себестоимости, либо в минус», — заявил Фомин. По его словам, достаточно быстро можно создать портативную консоль — аналог Steam Deck.

27 марта президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о налаживании производства игровых приставок и консолей. Срок исполнения поручений установлен президентом до 15 июня.

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      Андрей Ставицкий
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