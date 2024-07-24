Россиян предупредили о слежке со стороны работодателей

В России 28 процентов российских компаний следят за поведением их сотрудников социальных сетях. Такие результаты показало исследование, проведенное сервисом «Работа.ру», сообщает Forbes.
Среди прочего от людей требуют вести себя корректно, не материться, а также не размещать откровенные фотографии. Кроме того, 20 процентов компаний запрещают сотрудникам оставлять негативные комментарии о деятельности компании, а также делиться информацией, которая порочит работодателя или коллег.
Доступ в интернет или в социальные сети заблокирован у 13 процентов участников исследования. У 10 процентов вообще запрещено размещать любые сведения о месте работы. В то же время 56 процентов работодателей никак не следят за тем, что пишут и публикуют их работники в интернете.
Как отметила руководитель рекрутмента и развития процессов работы с сотрудниками сервиса «Работа.ру» Ольга Киляшева, в настоящее время работодатель часто оценивает поведение его потенциального сотрудника в социальных сетях. Поэтому стоит отказаться от большого количества репостов, обсуждения конфликтных тем и негатива.
Ранее основатель рекрутинговой компании Александр Красс заявил, что в России изменились и процесс подбора кадров, и портрет идеального сотрудника. В настоящее время на собеседовании чаще обращают внимание на самодисциплину, умение управлять коллективом в гибридном режиме работы, владение IT-инструментами, быструю обучаемость и умение общаться и понимать людей.
Между тем в 2023 году уровень стресса вырос у большинства работающих россиян. В 2024 году в этом признались 42 процента опрошенных. Работодатели сетуют на дефицит кадров, из-за которого увеличиваются нагрузка и психологическое напряжение сотрудников.