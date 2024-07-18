Названы наиболее ценные качества для приема на работу

Эксперт Красс назвал пять качеств, с которыми проще устроиться на работу

Основатель рекрутинговой компании Александр Красс назвал россиянам качества, которые сильнее всего ценят работодатели и с которыми будет проще устроиться на работу. Его мнение приводит «Пятый канал».

По его словам, в последние годы процесс подбора кадров и портрет идеального сотрудника изменились. Теперь на собеседовании чаще обращают внимание на следующие пять качеств кандидата: самодисциплину (это особенно важно в случае гибкого графика и удаленной работы), умение управлять коллективом в гибридном режиме работы, владение IT-инструментами (это необходимо не только профильным специалистам, но даже и врачам, кассирам, поскольку они также работают с помощью новейшего оборудования), быструю обучаемость и умение общаться и понимать людей.

Последнее качество Красс объяснил тем, что с увеличением продуктивности планомерно усложняются задачи, и их зачастую выполняют группы людей. Поэтому ценность работы в команде значительно возросла.

Также эксперт рассказал о приоритетах в работе для разных возрастов. Так, более взрослым кандидатам все еще важны деньги, но лишь до определенной суммы. «Если человек с ипотекой и семьей, ему важна хорошая зарплата. Но если ему достаточно много платят, на все хватает, то на первый план выходят другие вещи», — пояснил Красс.

При найме молодежи же работодателю требуется заинтересовать хорошими условиями труда. Молодые россияне не готовы соглашаться на первое попавшееся предложение и при этом особо не держатся за место. «Если посмотрим на людей от 35 лет, проходивших так или иначе через 90-е, они больше ценят деньги. У современного поколения все в порядке изначально, поэтому они не так мотивируются деньгами, ведь они всегда есть, а думают о чем-то другом. Им важно развитие, создание чего-то интересного для мира», — объяснил эксперт.

Ранее стало известно, что в России 39 процентов жителей не боятся увольнения и готовы уже в 2024 году покинуть свое нынешнее место работы и перейти на другое.