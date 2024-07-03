Найдено объяснение плохому настроению работающих россиян

«Ведомости»: стресс наемных работников объяснили дефицитом кадров и нагрузкой

Эмоциональное состояние работающих россиян серьезно ухудшилось. Таковы результаты опроса, организованного сервисом HeadHunter совместно с психологической платформой Alter. Итоги исследования приводят «Ведомости».

Эксперты выяснили, что в 2023 году уровень стресса вырос у 56 процентов работающих жителей РФ. Также 43 процента признались в ухудшении общего эмоционального состояния. В 2024 году 42 процента участников опроса оценили свой текущий уровень стресса как «очень высокий». В 2023 году таких насчитывалось 36 процентов. Крупные фирмы подтвердили результаты исследования. Так, за пять месяцев 2024 года работники московского офиса Объединенной металлургической компании (ОМК) стали обращаться к корпоративному психологу на 17 процентов чаще, чем за аналогичный период прошлого года.

Сами работодатели (55 процентов опрошенных) жалуются на дефицит кадров, из-за которого растет объем работы, а значит, нагрузка и психологическое напряжение сотрудников. Свою долю нервозности, по словам заместителя гендиректора по управлению персоналом группы «Эн+» Натальи Альбрехт, внес переход компаний на гибридный и удаленный формат работы. Такие перемены дались легко далеко не всем. Кроме того, работодатели объясняют плохое настроение наемных сотрудников личными проблемами и плохой атмосферой в коллективе.

Однако 49 процентов опрошенных работников считают именно руководителей главными виновниками их стрессов. Еще 41 процент недовольны рабочей атмосферой, а 37 процентов переживают из-за неуверенности в завтрашнем дне. В прошлом году одним из главных источников беспокойства были новости и социально-политический контекст. О них говорили 34 процента респондентов. В 2024 году показатель опустился до 16 процентов.

Официальные российские документы нигде не упоминают стресс на работе. На это обратил внимание главный профпатолог Санкт-Петербурга Максим Чащин. А в перечне профессиональных заболеваний нет нарушений здоровья, связанных с производственным стрессом.

По словам бывшего сотрудника кафедры экстремальной медицины СЗГМУ имени Мечникова Минздрава России Валерия Беляева, психологическую работу с сотрудниками целенаправленно ведут разве что в правоохранительных органах, скорой помощи, на железной дороге и в аэропортах.

Также психологической помощью стараются обеспечить сотрудников крупные компании. Эксперты HeadHunter выяснили, что чаще всего вакансии корпоративного психолога публикуют нефтегазовые корпорации, компании из IT и финансового сектора. Кроме того, опрос показал, что доля работодателей в России, которые оказывают психологическую поддержку сотрудникам, выросла на треть. Еще 19 процентов намерены начать это делать. Вдвое увеличилась доля компаний, которые обеспечивают психологическую поддержку даже семьям сотрудников. Так делают семь процентов опрошенных.

Однако почти 50 процентов работодателей назвали психологическую помощь коллегам дорогим удовольствием. Еще 46 процентов считают, что этим вообще не нужно заниматься. Ситуацию осложняет то, что и сами сотрудники остерегаются информировать начальство о своих психологических проблемах. В разговоре с руководителем эту тему не затрагивали 77 процентов. По словам 51 процента, в их компаниях это вообще не принято. Кроме того, 25 процентов не верят, что их поймут, а 10 процентов переживают, что такие разговоры могут скверно отразиться на их окладах и месте в компании. Еще семь процентов и вовсе боятся, что их уволят. Да и корпоративным психологам, к которым можно обратиться в рамках ДМС, люди часто не доверяют. По словам Беляева, человек опасается, что рассказанное специалисту дойдет до руководителя.

По словам вице-президента Клуба молодых предпринимателей Росмолодежи Гарри Мурадяна, от выгорания можно спастись, заведя себе хобби и избегая переработок.

В свою очередь, ученые Мичиганского университета выяснили, что умеренная физическая активность позволяет справиться с выгоранием на работе и ощутить себя более удовлетворенным.