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13:57, 27 июня 2024Наука и техника

Физическая активность помогла справиться с выгоранием

Умеренная физическая активность помогла справиться с выгоранием на рабочем месте

Фото: Fitsum Admasu / Unsplash

Ученые Мичиганского университета выяснили, что умеренная физическая активность помогает справиться с выгоранием на рабочем месте и чувствовать себя более удовлетворенными работой. Результаты исследования опубликованы в Journal of Occupational & Environmental Medicine.

Специалисты проанализировали взаимосвязь между физической активностью и выгоранием. Для этого были опрошены 520 работников, которые были разделены на группы с низкой, средней и высокой активностью, после чего оценивались различия по трем подшкалам шкалы выгорания: эмоциональное истощение, личные достижения и деперсонализация.

Среди участников исследования 23 процента сообщили о низкой активности, 60 процентов об умеренной и 25 процентов о высокой активности. Выяснилось, что группа с умеренной активностью была менее эмоционально истощена, чем группа с низкой активностью. Однако работники с низкой активностью в меньшей степени ощущали редукцию личных достижений, чем те, кто занимался физическими упражнениями интенсивно или умеренно.

Значительных различий в показателях деперсонализации между группами не было обнаружено. Также выяснилось, что высокоинтенсивная физическая активность не уменьшала эмоциональное истощение и не повышала чувство личных достижений в большей степени, чем умеренная активность. Это бросает вызов представлению о том, что больше физических упражнений всегда лучше.

По словам авторов, физическая активность от умеренной до высокой способствует увеличению уровня белка, называемого нейротрофическим фактором мозга. Он улучшает здоровье мозга, когнитивные функции и психическое здоровье.

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      Александр Еникеев
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