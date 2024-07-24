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03:42, 24 июля 2024Путешествия

Россиянка побывала в доме африканки и назвала одну удивившую ее вещь

Фото: Maria Lupan / Unsplash

Российская тревел-блогерша, живущая в Италии, побывала в доме мигрантки из Африки и назвала одну удивившую ее вещь. Своей историей она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что в комнате африканки было очень много яркой одежды, а на стене висели десятки париков. «Я такого никогда не видела, и просто молча разглядывала эту коллекцию», — призналась россиянка.

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Путешественница выяснила, что у темнокожих женщин свои стандарты красоты. Их волосы непослушные, и за ними тяжело ухаживать, поэтому они делают афрокосы или совсем сбривают их и носят парики.

«Конечно, хорошие парики стоят дорого, поэтому далеко не у всех африканок они качественные, в сети много видео, где бедные женщины просто неожиданно теряют свои парики на людях, например, из-за порыва ветра», — поделилась блогерша.

Она добавила, что также нашла в интернете много роликов, героини которых просят перестать над ними смеяться из-за париков, так как с их натуральными волосами они даже не могут найти работу.

Ранее эта же тревел-блогерша побеседовала с жительницей Албании, которая назвала ей любимую черту характера русских. Иностранка отметила, что россияне решительные и сильные.

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      Алина Черненко
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