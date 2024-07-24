Российские банки начнут возвращать украденные мошенниками деньги по новой схеме

В России заработал новый механизм возврата банками денег, украденных мошенниками

В России заработал новый механизм возврата банками денег, украденных мошенниками. Теперь банки должны будут возвращать деньги в течение 30 дней после получения заявления от клиента, такие нормы предусмотрены законом, который вступил в силу 25 июля.

Клиент получит обратно деньги, если банк допустил перевод средств на мошеннический счет, который находится в специальной базе Банка России или если банк не направил клиенту уведомление о совершении перевода, который был совершен без согласия клиента. Кроме того, если клиент потерял карту или ею воспользовались без его согласия, то банк должен вернуть средства при условии, что клиент уведомил об этих фактах.

Также с 25 июля начала действовать и приказ ЦБ, увеличивший с трех до шести число признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов.

Эксперты согласны, что новые правила усложнят мошенникам жизнь, однако не стоит ожидать, что это полностью решит проблему.