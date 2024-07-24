Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
01:02, 25 июля 2024Экономика

Российские банки начнут возвращать украденные мошенниками деньги по новой схеме

В России заработал новый механизм возврата банками денег, украденных мошенниками

Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

В России заработал новый механизм возврата банками денег, украденных мошенниками. Теперь банки должны будут возвращать деньги в течение 30 дней после получения заявления от клиента, такие нормы предусмотрены законом, который вступил в силу 25 июля.

Клиент получит обратно деньги, если банк допустил перевод средств на мошеннический счет, который находится в специальной базе Банка России или если банк не направил клиенту уведомление о совершении перевода, который был совершен без согласия клиента. Кроме того, если клиент потерял карту или ею воспользовались без его согласия, то банк должен вернуть средства при условии, что клиент уведомил об этих фактах.

Также с 25 июля начала действовать и приказ ЦБ, увеличивший с трех до шести число признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов.

Эксперты согласны, что новые правила усложнят мошенникам жизнь, однако не стоит ожидать, что это полностью решит проблему.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Работал в банке и писал имя «на украинском». Что еще известно о подозреваемом в подрыве машины офицера Генштаба?

      Обвиняемый в планировании теракта в «Шереметьево» хотел обучаться разведке на Украине

      Спутник блогерши МотоТани рассказал о таинственном исчезновении камеры с места ДТП

      43-летнюю Алессандру Амбросио сняли в бикини на пляже

      Подозреваемого в подрыве авто в Москве начали готовить к возможной экстрадиции

      Российские банки начнут возвращать украденные мошенниками деньги по новой схеме

      Смертельный грибок-мутант заражает людей. Он мутирует с ошеломительной скоростью и становится все более агрессивным

      В Словакии пожаловались на шантаж Украины

      Путин заявил о сборе неопровержимых улик преступлений неонацистов в Донбассе

      Сосо Павлиашвили назвал феминизм внедренной болезнью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше