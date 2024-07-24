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11:27, 24 июля 2024Наука и техника

«Ростех» поставил спасателям вездеходы ТМ-140

Госкорпорация «Ростех» поставила спасателям партию вездеходов ТМ-140

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Спасателям поставлена партия вездеходов ТМ-140, предназначенных для работы в условиях Крайнего Севера. Об этом в Telegram сообщила госкорпорация «Ростех».

Машины, способные преодолевать пересеченную местность с уклонами и подъемами до 30 градусов, имеют грузоподъемность до 4 тонн, скорость плавания — 4 километра в час, запас хода — 550 километров. ТМ-140 производства холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в структуру госкорпорации, отличает модульность изготовления, благодаря которой машина, в зависимости от комплектации, может решать широкий спектр задач.

В октябре 2022 года ТАСС со ссылкой на «Курганмашзавод» сообщил, что плавающий гусеничный вездеход ТМ-140 прошел испытания в рамках арктической комплексной экспедиции «Умка-2022» под командованием Военно-морского флота России.

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      Иван Потапов
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