«Ростех» поставил спасателям вездеходы ТМ-140

Госкорпорация «Ростех» поставила спасателям партию вездеходов ТМ-140

Спасателям поставлена партия вездеходов ТМ-140, предназначенных для работы в условиях Крайнего Севера. Об этом в Telegram сообщила госкорпорация «Ростех».

Машины, способные преодолевать пересеченную местность с уклонами и подъемами до 30 градусов, имеют грузоподъемность до 4 тонн, скорость плавания — 4 километра в час, запас хода — 550 километров. ТМ-140 производства холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в структуру госкорпорации, отличает модульность изготовления, благодаря которой машина, в зависимости от комплектации, может решать широкий спектр задач.

В октябре 2022 года ТАСС со ссылкой на «Курганмашзавод» сообщил, что плавающий гусеничный вездеход ТМ-140 прошел испытания в рамках арктической комплексной экспедиции «Умка-2022» под командованием Военно-морского флота России.