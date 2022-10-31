Российский вездеход ТМ-140 прошел испытания в Арктике

Гусеничный вездеход ТМ-140 прошел более тысячи километров в ходе испытаний в Арктике

Плавающий гусеничный вездеход ТМ-140 производства «Курганмашзавода» прошел испытания в рамках арктической комплексной экспедиции «Умка-2022» под командованием Военно-морского флота России. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает ТАСС.

«Маршрут протяженностью 1100 километров, выстроенный военными топографами, пролегал от Анадыря до мыса Шмидта практически через всю Чукотку. Вместе с ТМ-140 "Курганмашзавода" в экспедиции приняли участие другие колесные и гусеничные вездеходы отечественного производства. По холмистой тундре, болотам и курумнику техника ежедневно проходила от 60 до 150 километров», — отметили в сообщении.

Вездеход ТМ-140 создан для транспортировки грузов и пассажиров в условиях полного бездорожья. Машина может нести грузовой, пассажирский отсек или модуль-мастерскую. Запас хода машины, которая способна перевозить грузы весом до четырех тонн, составляет 600 километров.

В августе издание The Drive сообщало, что американские военные выбрали гусеничный транспортер BvS10 Beowulf в качестве нового вездехода для Арктики.

В августе 2021 года член Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Михаил Осыко рассказал, что Минобороны ведет опытно-конструкторские работы по созданию гусеничного миномета на снегоболотоходном шасси.