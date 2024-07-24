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18:07, 24 июля 2024Мир

Шансы Шольца на переизбрание в 2025 году оценили

Политолог Топорнин назвал туманными шансы канцлера ФРГ Шольца на переизбрание

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Шансы канцлера ФРГ Олафа Шольца переизбраться на пост в 2025 году сейчас крайне неоптимистичны, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил перспективы политика победить на следующих выборах.

«Сейчас его шансы выглядят туманными и не очень основательными, потому что по рейтингу на прошедших выборах в Европарламенте Социал-демократическая партия (СДПГ) Германии получила 14 процентов, значит, их рейтинг сейчас на уровне 15-17 процентов. Понятно, что за год ситуация может измениться, но все-таки немцы — консервативные избиратели, и, если им что-то не понравится, они будут стоять на своем до конца», — сказал политолог.

Кажется, что Шольц может и должен идти на выборы, потому что он лидер партии и других фигур нет в СДПГ, но мне видится, что пока шансы очень жидкие

Николай Топорнинполитолог

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о планах переизбираться на новый срок. «Как канцлер я буду вновь баллотироваться, чтобы снова занять этот пост», — сказал политик. Он заявил, что партия СДПГ намерена победить.

Следующие выборы в бундестаг намечены на 28 сентября 2025 года. Такую дату выбрали в соответствии с рекомендациями правительства страны.

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