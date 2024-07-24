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14:37, 24 июля 2024Мир

Раскрыта дата новых выборов в Германии

Welt: парламентские выборы в Германии пройдут 28 сентября 2025 года

Фото: Christian Mang / Reuters

Следующие выборы в бундестаг в Германии пройдут 28 сентября 2025 года. Об этом сообщает газета Die Welt.

«Выборы в бундестаг состоятся 28 сентября 2025 года. Дата назначена в соответствии с рекомендацией кабмина», — передает издание.

Авторы материала отметили, что согласно закону Германии о федеральных выборах, день голосования всегда должен приходиться на воскресенье или государственный праздник.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о своем желании переизбраться на второй срок. Он также подчеркнул, что Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) «полна решимости и готова победить на выборах в 2025 году».

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      Дарья Устьянцева
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